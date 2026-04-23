Il cantante noto per la sua partecipazione all’ultima edizione del talent show pubblica il suo nuovo EP intitolato “Perdigiorno”, disponibile da venerdì 8 maggio. L’album contiene diverse tracce ed è stato annunciato attraverso i canali ufficiali dell’artista. La sua presenza nel mondo musicale si è consolidata grazie anche alla sua scrittura riconosciuta per la sua sincerità. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori.

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di “Amici” Apprezzato per la sua scrittura personale ed emotiva PLASMA VENERDÌ 8 MAGGIO ESCE IL SUO NUOVO EP “Perdigiorno” DISPONIBILE IN PRE-ORDER Uscirà venerdì 8 maggio, ed è da oggi disponibile in pre-order, “Perdigiorno” (Columbia RecordsSony Music), il nuovo EP di PLASMA, giovane cantautore genovese, tra i protagonisti dell’ultima edizione di “Amici”, che si prepara ad inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera. “Perdigiorno” dà il via ad una nuova fase del percorso artistico di PLASMA: un viaggio autentico e coinvolgente, ispirato alle sue esperienze personali e alle atmosfere suggestive dei vicoli di Genova, sua città d’origine.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Plasma torna con il suo nuovo EP, “Perdigiorno” in uscita venerdì 8 maggio

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