Più informazione e prevenzione | infezioni ospedaliere protocollo di intesa per tutelare i cittadini

È stato firmato un protocollo di intesa per aumentare le iniziative di informazione e prevenzione riguardo alle infezioni ospedaliere. Queste infezioni rappresentano un problema diffuso che compromette la qualità delle cure e mette a rischio la salute dei pazienti. L’obiettivo è migliorare la tutela dei cittadini attraverso strategie condivise, con un focus su pratiche di prevenzione e sulla diffusione di informazioni utili.

Le infezioni correlate all’assistenza rappresentano un rilevante problema di sanità pubblica. Si tratta di un fenomeno diffuso che incide sulla qualità delle cure, sulla tutela della salute dei pazienti e sulla fiducia dei cittadini nei servizi sanitari. In questa prospettiva, Codici, Centro per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Andes Hantavirus : Human-to-Human Transmission & Hospital Protocols/MV Hondius

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