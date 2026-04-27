Oggi presso l’Episcopio di Aversa è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra l’ASL Napoli 2 Nord e la Diocesi di Aversa. L’accordo mira a rafforzare le iniziative di prevenzione e a promuovere il benessere collettivo, concentrandosi sulla lotta contro le dipendenze. La firma rappresenta un passo concreto in questa direzione, coinvolgendo le strutture sanitarie e religiose locali.

Un passo significativo verso il rafforzamento della prevenzione e del benessere collettivo è stato compiuto oggi presso l’Episcopio di Aversa, dove è stato ufficialmente sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra l’ASL Napoli 2 Nord e la Diocesi di Aversa. L’accordo nasce con l’obiettivo di contrastare in maniera strutturata le dipendenze patologiche e i comportamenti a rischio, fenomeni sempre più diffusi e complessi che richiedono risposte integrate e condivise. Alla firma del protocollo hanno preso parte il Vescovo di Aversa, S.E. Mons. Angelo Spinillo, il Dott. Luigi Castellone, Direttore del Dipartimento di Prevenzione in rappresentanza della Direttrice Generale Dott.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - ASL Napoli 2 Nord e Diocesi di Aversa unite contro le dipendenze: firmato il Protocollo d’Intesa per la prevenzione

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