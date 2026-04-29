Prevenzione della criminalità ai danni delle banche e dei clienti | ecco il protocollo d' intesa

Questa mattina, in Prefettura, è stato firmato un protocollo d'intesa tra il prefetto di Padova e il coordinatore nazionale del Centro di ricerca dell’ABI sulla sicurezza anticrimine. L'accordo riguarda la prevenzione delle attività criminali che colpiscono le banche e i clienti. La firma si inserisce in un'operazione di collaborazione tra le autorità e il settore bancario per contrastare i reati finanziari.

Questa mattina 29 aprile in Prefettura il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza e il coordinatore nazionale del Centro di ricerca dell’ABI sulla sicurezza anticrimine (OSSIF) Marco Iaconis hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e dei.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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