Più di mille detenuti si sono feriti in cella in Toscana, secondo una relazione che descrive una situazione critica nelle carceri. Il rapporto evidenzia problemi di sovraffollamento e un aumento dei tentativi di suicidio tra i detenuti, dipingendo un quadro di crisi sociale e sanitaria. La situazione viene descritta come una deriva che coinvolge sia aspetti clinici che strutturali, con un quadro che si presenta come uno dei più gravi degli ultimi anni.

Il rapporto del garante Fanfani svela la crisi profonda dei sedici istituti regionali dove i tentati suicidi sono stati 133 Un quadro clinico ed editoriale spietato che fotografa una deriva sociale ed evidenzia l’ormai cronico allarme carceri in Toscana per sovraffollamento e suicidi. La relazione annuale presentata dal garante regionale dei detenuti, Giuseppe Fanfani, davanti alla commissione Sanità del Consiglio regionale guidata da Matteo Biffoni, mette a nudo un sistema penitenziario costantemente sull’orlo del collasso strutturale. Nelle sedici strutture per adulti dislocate sul territorio toscano la densità ha raggiunto livelli insostenibili, con un tasso medio di sovraffollamento del 134,8 per cento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Più di mille detenuti si sono feriti in cella: la relazione choc sulla situazione delle carceri in Toscana

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