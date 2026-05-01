Denuncia del Pd lombardo | Vietati i frigoriferi in cella Direttori delle carceri sempre più preoccupati

Da ilgiorno.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico della Lombardia ha segnalato che i frigoriferi sono stati vietati nelle celle delle carceri e che i direttori delle strutture penitenziarie sono sempre più preoccupati. Recentemente, è stato impedito ai volontari di entrare nelle carceri per svolgere attività di supporto e assistenza ai detenuti. La questione è stata portata all’attenzione pubblica attraverso questa denuncia.

Dopo che ai volontari è stato ostacolato l’accesso nelle carceri per svolgere attività di carattere educativo, culturale e ricreativo, a causa della circolare che ha stabilito che tutto deve essere autorizzato a livello centrale, continua l’inasprimento delle misure da parte del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap ndr) sulla popolazione carceraria: d’ora in poi i detenuti non potranno tenere neanche un frigorifero in cella. Invece di applicare sempre più e sempre meglio i dettami della Costituzione e quindi attuare le leggi per le attività di recupero delle persone e per una vita dignitosa seppure da ristretti, il Dap sta marciando spedito esattamente nella direzione opposta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Denuncia del Pd lombardo: "Vietati i frigoriferi in cella. Direttori delle carceri sempre più preoccupati"

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