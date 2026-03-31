La Pasqua non è teoria Aiello tra i detenuti | Il sogno è che le carceri non esistano più

Nel carcere di Bellizzi Irpino, vicino ad Avellino, questa mattina si è svolta una celebrazione pasquale nella cappella interna. Tra i detenuti presenti, un rappresentante ha espresso il desiderio che le strutture carcerarie non siano più necessarie. La giornata si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno condiviso momenti di preghiera e riflessione.

Bellizzi, messa pre-pasquale nel carcere. Il vescovo di Avellino: «Viviamo in un contesto in cui le guerre le decidono alcuni, ma poi le pagano i poveri» Ad Avellino, nel carcere di Bellizzi Irpino, questo pomeriggio la Pasqua è passata da una cappella interna.Una Messa, niente di più.A celebrarla, il vescovo Arturo Aiello.Dentro la casa circondariale “Antimo Graziano”, dove torna da tempo, senza novità, senza cerimonie inutili. È un’abitudine.Entrare, guardare in faccia chi sta dentro, dire poche cose.Il centro resta quello: la Pasqua, la risurrezione.«È il messaggio della Pasqua», ha detto, portandosi dietro un’immagine fredda, quasi fuori posto: il romanzo Risurrezione di Fëdor Dostoevskij, neve, carcere, uomini che provano a scavarsi un futuro da un passato che non molla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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