Più di 70 artigiani da tutta Italia cibo di strada e musica | sui Navigli torna il Red Bazar e si entra gratis

Da milanotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 7 giugno torna il Red Bazar sui Navigli a Milano, con oltre 70 artigiani provenienti da tutta Italia. L’evento include cibo di strada e musica, ed è gratuito. La manifestazione è organizzata dagli stessi promotori del Sabato di Lambrate, in collaborazione con l’associazione Zona Darsena.

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Domenica 7 giugno Milano si colora di una nuova edizione di ‘Red Bazar sul Naviglio’, il mercatino promosso dagli organizzatori del Sabato di Lambrate in collaborazione con l’associazione Zona Darsena. I visitatori potranno scoprire un colorato market all'aperto dedicato al fatto a mano di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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