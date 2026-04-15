Oltre 70 artigiani food truck e musica | torna il Red Bazar la grande festa lungo il Naviglio

Domenica 19 aprile si svolgerà a Milano una nuova edizione del Red Bazar sul Naviglio, un evento che coinvolge oltre 70 artigiani, food truck e musica dal vivo. La manifestazione si terrà lungo il canale e rappresenta una tradizionale occasione di incontro tra produttori locali e pubblico. L’iniziativa è promossa dagli organizzatori del Sabato di Lambrate e dall’associazione Zona Darsena, che collaborano per mettere in scena questa giornata dedicata alla creatività e alla gastronomia.