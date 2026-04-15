Oltre 70 artigiani food truck e musica | torna il Red Bazar la grande festa lungo il Naviglio
Domenica 19 aprile si svolgerà a Milano una nuova edizione del Red Bazar sul Naviglio, un evento che coinvolge oltre 70 artigiani, food truck e musica dal vivo. La manifestazione si terrà lungo il canale e rappresenta una tradizionale occasione di incontro tra produttori locali e pubblico. L’iniziativa è promossa dagli organizzatori del Sabato di Lambrate e dall’associazione Zona Darsena, che collaborano per mettere in scena questa giornata dedicata alla creatività e alla gastronomia.
Domenica 19 aprile arriva a Milano una nuova edizione del mercatino il ‘Red Bazar sul Naviglio’, evento promosso dagli organizzatori del Sabato di Lambrate in collaborazione con l’associazione Zona Darsena.Per tutto il giorno sarà possibile immergersi in un vero e proprio mercatino market en.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
Red Bazar: 70 artigiani animano l’Alzaia del NaviglioDomenica 22 marzo 2026, lungo l’Alzaia del Naviglio Pavese prenderà vita il Red Bazar sul Naviglio.
a legnano torna foodx: il grande festival dei food truck tra eccellenza, gusto e relax nel verde del parco falcone e borsellino, dal 17 al 19 aprileDal 17 al 19 aprile, la splendida cornice del Parco Falcone e Borsellino in centro città ospiterà un appuntamento gastronomico imperdibile, pensato...