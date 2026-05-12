Milano si riempie di colori | tornano il Sabato di Lambrate e il Red Bazar sui Navigli

A Milano si svolgeranno due eventi dedicati ai mercatini nel fine settimana del 16 e 17 maggio. Il Sabato di Lambrate, organizzato da Redroom, si terrà il sabato, mentre il Red Bazar si svolgerà sui Navigli nella stessa data. Entrambi i mercatini sono curati da Redroom e prevedono esposizioni di oggetti e prodotti diversi. La città si prepara a ospitare queste iniziative durante il weekend.

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