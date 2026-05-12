Milano si riempie di colori | tornano il Sabato di Lambrate e il Red Bazar sui Navigli
A Milano si svolgeranno due eventi dedicati ai mercatini nel fine settimana del 16 e 17 maggio. Il Sabato di Lambrate, organizzato da Redroom, si terrà il sabato, mentre il Red Bazar si svolgerà sui Navigli nella stessa data. Entrambi i mercatini sono curati da Redroom e prevedono esposizioni di oggetti e prodotti diversi. La città si prepara a ospitare queste iniziative durante il weekend.
Sabato 16 e domenica 17 maggio arrivano due mercatini curati da Redroom, il Sabato di Lambrate e Red Bazar sul Naviglio. Il Sabato di Lambrate Sabato 16 maggio è la volta del Sabato di Lambrate, che dalle 10 alle 19 in via Conte Rosso festeggia i suoi 11 anni con una nuova edizione e ben 70.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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