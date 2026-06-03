Più budget per la difesa Rubio scrive all’Italia | Siete degli amici fedeli

Da quotidiano.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno inviato una lettera all’Italia, complimentandosi per l’aumento del budget destinato alla difesa. In essa, vengono definiti “partner e amico fedele”. La comunicazione esprime apprezzamento per questa decisione, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulle modalità di incremento. La lettera si inserisce in un contesto di rapporti tra i due paesi, senza riferimenti a eventuali accordi specifici o conseguenze immediate.

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Confermando il nostro Paese "partner e amico fedele", gli Stati Uniti "plaudono all’aumento degli investimenti italiani nella difesa " e ringraziano l’Italia per il "supporto agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina " e per "l’ospitalità offerta a quasi 30mila militari statunitensi e alle loro famiglie". A due settimane dalla rimozione in extremis, da una mozione della maggioranza presentata al Senato, della richiesta di rivalutare l’innalzamento al 5% del Pil delle spese militari, il messaggio inviato dal segretario di Stato Usa Marco Rubio per l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica, tocca uno dei nervi scoperti del governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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