Rubio | più fondi per le forniture militari nel budget 2027

Notizia in breve

Il Congresso ha approvato un aumento dei fondi per le forniture militari nel budget del 2027. La distribuzione delle armi tra i partner strategici subirà modifiche, con una maggiore attenzione alle alleanze chiave. Verranno acquistate nuove tecnologie avanzate, tra cui sistemi di difesa e armamenti innovativi, grazie ai fondi aggiuntivi. La decisione riguarda anche l’ammodernamento delle attrezzature militari esistenti e l’acquisto di apparecchiature di ultima generazione.