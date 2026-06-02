Rubio scrive all’Italia | ‘bene aumento spese per la difesa’

Gli Stati Uniti hanno espresso apprezzamento per l’Italia dopo l’annuncio di un aumento delle spese per la difesa. In una comunicazione ufficiale, si sottolinea il ruolo dell’Italia come partner fedele e si evidenzia l’impegno del governo italiano nella sicurezza marittima a Hormuz e nel Medio Oriente. La nota evidenzia l’apprezzamento per il sostegno italiano alle iniziative di stabilità e sicurezza in queste aree.

“L’Italia è un partner e un amico fedele. Gli Usa plaudono all’aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l’impegno del premier Meloni per la sicurezza marittima a Hormuz e il suo sostegno alla sicurezza e alla stabilità del Medio Oriente. Apprezziamo il supporto dell’Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Siamo grati per l’ospitalità offerta dall’Italia a quasi 30.000 militari statunitensi e alle loro famiglie in tutto il Paese”. Lo scrive il segretario di Stato Usa Marco Rubio in un messaggio per l’80mo anniversario della Festa della Repubblica. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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