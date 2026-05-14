Comandante della polizia locale esposto e interrogazione di Lbc | Procedure non legittime

Un esposto alla prefetta di Latina e un’interrogazione urgente alla sindaca e al presidente del Consiglio comunale sono stati presentati da un comandante della polizia locale. La documentazione segnala presunte violazioni delle procedure legali nella gestione del comando di polizia nel Comune di Latina. Le comunicazioni sono state depositate per evidenziare irregolarità ritenute gravi e che coinvolgono il vertice della polizia locale.

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