L'ex sindaco di San Giovanni Teatino è stato assolto dall'accusa di aver demansionato il comandante della polizia locale. Due anni fa, l'ex primo cittadino era stato condannato a pagare circa 60mila euro di risarcimento al Comune, in relazione alla stessa vicenda. La sentenza di assoluzione è stata pronunciata in un procedimento che aveva attirato l'attenzione sulla gestione del personale nel municipio.

Due anni fa, era stato condannato a risarcire il Comune che aveva guidato, quello di San Giovanni Teatino, con circa 60mila euro, per il supposto demansionamento dell'allora comandante della polizia locale. Ma oggi Luciano Marinucci, ex sindaco e attuale consigliere regionale, è stato assolto dalla Corte dei Conti. Marinucci, difeso dall’avvocato Alessandro Di Sciascio, ha impugnato il provvedimento ottenendo l’assoluzione. Infatti, con sentenza del 29 gennaio 2026, e resa nota nei giorni scorsi, la sezione centrale d’appello della Corte dei Conti ha sentenziato l’assoluzione dell’allora sindaco, di cui ha sottolineato la correttezza della condotta amministrativa nella gestione di una vicenda che fino a oggi era stata inquadrata in maniera superficiale oltre che errata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Demansionamento del comandante della polizia locale, assolto l'ex sindaco di San Giovanni Teatino Marinucci

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