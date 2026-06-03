Pisticci | il Maresciallo Cipriani riceve l’onorificenza di Ufficiale

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il maresciallo Cipriani ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale per aver svolto atti di coraggio durante operazioni di sicurezza pubblica. La decorazione è stata assegnata in riconoscimento di interventi che hanno contribuito a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. La sua attività ha portato a un cambiamento nel rapporto tra la comunità locale e le forze dell’ordine, favorendo un clima di maggiore fiducia e collaborazione.

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Quali atti di coraggio hanno spinto alla consegna dell'onorificenza?. Come ha trasformato il rapporto tra cittadini e Carabinieri a Pisticci?. Perché il suo intervento fuori servizio è stato così determinante?. Cosa ha fatto per proteggere le fasce più deboli del territorio?.? In Breve Onorificenza conferita durante le celebrazioni del 2 giugno a Pisticci. Interventi coraggiosi in emergenza eseguiti anche fuori dal servizio ufficiale. Promozione della cultura della legalità tra cittadini e amministrazioni locali. Supporto costante e sensibilità verso le fasce più deboli del territorio. Il riconoscimento al Maresciallo Cipriani: un onore per la comunità di Pisticci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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