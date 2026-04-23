Bariano premia il maresciallo D’Oriano | onorificenza per il suo impegno
La giunta comunale di Bariano ha deciso di conferire un'onorificenza al maresciallo Francesco D’Oriano in riconoscimento del suo impegno. La decisione è stata approvata recentemente, senza dettagli aggiuntivi sulla cerimonia o sui motivi specifici che hanno portato a questa scelta. La premiazione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.
?? Cosa sapere La giunta di Bariano approva l'onorificenza al merito per il maresciallo Francesco D’Oriano. La proposta passa ora alla valutazione del prefetto di Bergamo Luca Rotondi. La giunta di Bariano ha approvato all'unanimità la proposta per conferire l'onorificenza al merito della Italiana al maresciallo maggiore Francesco D’Oriano, comandante della stazione dei carabinieri di Romano di Lombardia. Il provvedimento, che coinvolge direttamente anche il territorio di Bariano, nasce dall .🔗 Leggi su Ameve.eu
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