Bariano premia il maresciallo D’Oriano | onorificenza per il suo impegno

La giunta comunale di Bariano ha deciso di conferire un'onorificenza al maresciallo Francesco D’Oriano in riconoscimento del suo impegno. La decisione è stata approvata recentemente, senza dettagli aggiuntivi sulla cerimonia o sui motivi specifici che hanno portato a questa scelta. La premiazione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.