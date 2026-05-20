Viterbo | Salvatore Regoli riceve l’onorificenza di Ufficiale OMRI

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Viterbo, l’onorificenza di Ufficiale OMRI è stata consegnata a Salvatore Regoli, con la partecipazione di rappresentanti delle popolazioni locali. La cerimonia si è svolta in un contesto pubblico, alla presenza di alcuni ragazzi con bisogni speciali, che hanno assistito alla premiazione e hanno preso parte a momenti di intrattenimento. La consegna è stata effettuata da un rappresentante delle autorità locali, che ha consegnato personalmente il riconoscimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Chi ha consegnato materialmente l'onorificenza a Salvatore Regoli?. Come hanno partecipato i ragazzi speciali al momento della premiazione?. Quali autorità istituzionali hanno sostenuto la missione dell'associazione Juppiter?. Perché questo riconoscimento cambierà il modello di inclusione a Viterbo?.? In Breve Consegna del titolo effettuata dai ragazzi dell'associazione con il prefetto Sergio Pomponio.. Partecipazione di autorità come il procuratore Mario Palazzi e il vescovo Orazio Piazza.. Presenza di delegazioni delle forze dell'ordine, tra cui i comandanti Antro e Pasquels.. Celebrazione conclusa con l'apericena solidale dei network Exodus e Opera don Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

viterbo salvatore regoli riceve l8217onorificenza di ufficiale omri
© Ameve.eu - Viterbo: Salvatore Regoli riceve l’onorificenza di Ufficiale OMRI
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Salvatore Regoli ufficiale dell'Ordine al merito della repubblicaSalvatore Regoli ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (Omri).

“Per non essersi arreso alle avversità della vita”: Mauro Glorioso riceve l'onorificenza da Sergio MattarellaIl Presidente della Repubblica ha consegnato l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Repubblica Italiana a Mauro Glorioso Il Presidente...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web