Viterbo | Salvatore Regoli riceve l’onorificenza di Ufficiale OMRI

A Viterbo, l’onorificenza di Ufficiale OMRI è stata consegnata a Salvatore Regoli, con la partecipazione di rappresentanti delle popolazioni locali. La cerimonia si è svolta in un contesto pubblico, alla presenza di alcuni ragazzi con bisogni speciali, che hanno assistito alla premiazione e hanno preso parte a momenti di intrattenimento. La consegna è stata effettuata da un rappresentante delle autorità locali, che ha consegnato personalmente il riconoscimento.

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