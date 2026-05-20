Viterbo | Salvatore Regoli riceve l’onorificenza di Ufficiale OMRI
A Viterbo, l’onorificenza di Ufficiale OMRI è stata consegnata a Salvatore Regoli, con la partecipazione di rappresentanti delle popolazioni locali. La cerimonia si è svolta in un contesto pubblico, alla presenza di alcuni ragazzi con bisogni speciali, che hanno assistito alla premiazione e hanno preso parte a momenti di intrattenimento. La consegna è stata effettuata da un rappresentante delle autorità locali, che ha consegnato personalmente il riconoscimento.
? Domande chiave Chi ha consegnato materialmente l'onorificenza a Salvatore Regoli?. Come hanno partecipato i ragazzi speciali al momento della premiazione?. Quali autorità istituzionali hanno sostenuto la missione dell'associazione Juppiter?. Perché questo riconoscimento cambierà il modello di inclusione a Viterbo?.? In Breve Consegna del titolo effettuata dai ragazzi dell'associazione con il prefetto Sergio Pomponio.. Partecipazione di autorità come il procuratore Mario Palazzi e il vescovo Orazio Piazza.. Presenza di delegazioni delle forze dell'ordine, tra cui i comandanti Antro e Pasquels.. Celebrazione conclusa con l'apericena solidale dei network Exodus e Opera don Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Salvatore Regoli ufficiale dell'Ordine al merito della repubblicaSalvatore Regoli ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (Omri).
“Per non essersi arreso alle avversità della vita”: Mauro Glorioso riceve l'onorificenza da Sergio MattarellaIl Presidente della Repubblica ha consegnato l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Repubblica Italiana a Mauro Glorioso Il Presidente...