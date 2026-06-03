Piste ciclabili piano stravolto a pochi giorni dalla scadenza Pnrr | i nuovi percorsi dopo le rivolte

A pochi giorni dalla scadenza del Pnrr, il piano per le piste ciclabili è stato completamente rivisto. Le modifiche riguardano i percorsi in corso Calatafimi, viale Regione Siciliana, via Alcide De Gasperi e via Generale Di Maria. Le nuove tracce sono state definite dopo le proteste e le contestazioni sollevate dai residenti e dagli utenti, che avevano criticato le scelte iniziali.

Le prime contestazioni sulle nuove piste ciclabili si erano registrate in corso Calatafimi, poi ci sono stati i casi di viale Regione Siciliana, di via Alcide De Gasperi e, infine, quello di via Generale Di Maria. Nel frattempo, tra una rivolta e l'altra, il Comune si è mosso per cambiare in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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