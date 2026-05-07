Roma ha speso il 49% dei fondi Pnrr per nuovi bus tramvie e piste ciclabili

A gennaio 2026, la commissione speciale dedicata ai fondi europei ha pubblicato una relazione che analizza l’utilizzo dei fondi Pnrr a Roma. Secondo il documento, il 49% delle risorse è stato impiegato per progetti di mobilità come nuovi autobus, tramvie e piste ciclabili. La relazione offre un quadro dettagliato delle attività avviate e di quelle ancora da completare con riferimento alla data indicata.

Quasi la metà dei fondi Pnrr destinati a Roma è stato utilizzato per la mobilità. È quanto emerge dalla relazione dei lavori della commissione speciale dedicata ai fondi europei, che ha scattato una fotografia di quanto è stato realizzato, e cosa no, al 31 gennaio 2026.Quanti soldi del Pnrr sono.🔗 Leggi su Romatoday.it

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