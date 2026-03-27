Un uomo di 40 anni, residente nella zona, è stato arrestato a Medolla per aver violato le prescrizioni imposte dai servizi sociali e per aver cercato di sottrarsi agli obblighi giudiziari. L’arresto è stato eseguito ieri mattina dai Carabinieri locali, che hanno monitorato attentamente la zona e sono intervenuti prontamente.

L'uomo, con alle spalle una lunga serie di reati tra cui truffa e lesioni, si era reso irreperibile per sottrarsi al provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza Il tentativo di sottrarsi alla giustizia è finita nella giornata di ieri grazie all'attento presidio del territorio da parte dei Carabinieri della Stazione di Medolla. I militari hanno infatti rintracciato e arrestato un cittadino italiano di 40 anni che da tempo aveva fatto perdere le proprie tracce, dando così esecuzione a un'ordinanza di carcerazione emessa lo scorso 17 marzo dall'Ufficio di Sorveglianza di Modena. Il curriculum criminale dell'uomo è decisamente pesante. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Viola l'affidamento ai servizi sociali e si dà alla macchia: 40enne arrestato a Medolla

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