Il Pisa ha annunciato che il mercato estivo è aperto e sta valutando diverse opzioni per il nuovo allenatore. Intanto, la società sta lavorando per rinforzare la rosa, con alcune trattative in corso per acquisire nuovi giocatori. La campagna acquisti si concentra su profili specifici, mentre il nome del futuro tecnico non è ancora stato comunicato ufficialmente. La squadra si prepara alla prossima stagione, con incontri e incontri di mercato già programmati.

Pisa, 3 giugno 2026 – L’estate è appena iniziata e il mercato nerazzurro è già caldo. Chi guiderà la compagine della Torre la prossima stagione? E quali sono le principali strategie di mercato? Di questo parliamo nella nuova puntata di Pisa nel pallone, il podcast nerazzurro realizzato con la voce dei giornalisti de La Nazione. Il podcast è ascoltabile (gratuitamente) sul nostro sito ma anche su tutte le principali piattaforme web fra cui Spotify. È sufficiente inserire «Pisa nel pallone» laddove si trova il menù «cerca» ed ecco che compariranno tutte le puntate del podcast, fra cui quella in uscita proprio oggi, dove si parlerà di mercato ma anche di prospettive a breve termine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fra mercato e toto allenatore: una nuova puntata del podcast “Pisa nel pallone”

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