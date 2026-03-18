Alle 11:30, i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti vicino alle paratie dello scolmatore del fiume Arno a Pontedera per un soccorso. Un individuo è stato recuperato in un'operazione che si è svolta nelle vicinanze del fiume, senza ulteriori dettagli sulla sua identità o sulle circostanze dell’intervento. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso senza complicazioni.

PONTEDERA – Squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute alle 11,30 in prossimità delle paratie dello scolmatore del fiume Arno nel Comune di Pontedera per soccorso a persona. Un uomo durante una attività sportiva, svolta con una tavola Sup, è stato trascinato nel “rullo” che si forma immediatamente a valle dello sbarramento cementizio posto nelle vicinanze delle paratie. L’uomo è stato tratto in salvo, dal vortice di ritorno dell’acqua che lo teneva intrappolato, dal personale dei vigili del fuoco. È stata calata una corda con galleggiante che il malcapitato è riuscito ad afferrare, è stato poi portato a riva. Allertato anche l’elicottero Drago che in caso di necessità sarebbe arrivato in modo celere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Salvato dai vigili del fuoco nello scolmatore dell’Arno a Pontedera

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