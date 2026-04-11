Gattino rimane bloccato sul tetto della cappella | recuperato dai vigili del fuoco

Un gattino si è trovato intrappolato sul tetto di una cappella cimiteriale a Nardò, raggiungendo la sommità dopo essersi arrampicato tra i cipressi. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperarlo e farlo scendere in sicurezza. L’animale è stato poi preso in cura e portato via dai soccorritori. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

NARDO’ – Con la sua agilità è riuscito a inerpicarsi tra i cipressi e a raggiungere la sommità di una delle cappelle cimiteriali. Poi però è rimasto di fatto bloccato sul tetto e non è riusciuto più a trovare una scappatoia per scendere ed ha iniziato a miagolare in cerca di aiuto.Nel pomeriggio.🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Cane da caccia rimane bloccato in un canalone: salvato dai vigili del fuoco Un gattino bloccato su un balcone per tre giorni. #sosconsulenzepergatti #gatto #vigilidelfuoco