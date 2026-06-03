Pioggia e violente raffiche di vento | grosso abete crolla in mezzo alla strada

Martedì alle 16, un grosso abete è caduto sulla strada SP81 in direzione del Passo del Mortirolo, bloccando quasi tutta la carreggiata. La caduta è avvenuta a causa di pioggia e raffiche di vento intense, rendendo impossibile il transito dei veicoli. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La strada rimane chiusa fino a rimozione dell’albero.

Intorno alle 16 di martedì, un grosso abete è piombato sulla SP81 in direzione del Passo del Mortirolo, occupando quasi per intero la carreggiata e rendendo impossibile il transito. La causa più probabile è il maltempo che nelle ore precedenti aveva interessato la zona con raffiche di vento e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Raffiche fortissime di vento sul lago, allerta per tutta la giornata: la nostra presa diretta

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