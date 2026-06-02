Un grosso albero è caduto in strada a Ferrara a causa di raffiche di vento e grandine che hanno interessato l’Emilia Romagna. Il maltempo, arrivato dalla Lombardia, ha coinvolto anche le province di Bologna e Modena, causando temporali e raffiche intense nel pomeriggio di oggi. Le condizioni meteo sono state anticipate dalle previsioni e hanno provocato disagi in diverse zone della regione.

Bologna, 2 giugno 2026 – Pomeriggio di maltempo – così come indicato dalle previsioni meteo – che è arrivato dalla Lombardia con grandine, temporali e forti raffiche di vento che hanno imperversato in tutta la provincia di Bologna, Ferrara e Modena. Ci sono stati diversi allagamenti, alberi abbattuti e danni a molte strutture ma, stando alle informazioni avute sinora, per fortuna non si registra nessun ferito. C’è stato anche un importante crollo delle temperature. Un grosso albero si abbatte sul raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi. Nel Ferrarese un grosso albero si è abbattuto sulla carreggiata del raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi all'altezza dello svincolo per Cona, in direzione Porto Garibaldi, a seguito del violento temporale, provocando caos, disagi e rallentamento del traffico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grandine e forti raffiche di vento oggi in Emilia Romagna, un grosso albero si abbatte in strada a Ferrara

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Maltempo, raffiche di vento e grandine Veronese: centinaia di alberi abbattuti

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Aggiornamento PRETEMP: Nelle prossime ore e fino a tarda sera sono probabili numerosi temporali, in alcuni casi associati a grandine fino a medie dimensioni (4-6 cm di diametro) e forti raffiche di vento sulla pianura di Lombardia e Veneto e sull'Emilia R x.com

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