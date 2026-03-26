Il maltempo di oggi, 26 marzo, ha portato raffiche di vento e pioggia intensa, causando danni nella zona. A Galzignano si è verificato il crollo di un palo della rete elettrica, mentre a Boara un albero si è abbattuto sulla strada. Le condizioni meteo hanno provocato disagi nella regione, con temperature in calo e situazioni di criticità nel territorio.

Il tanto annunciato maltempo ha fatto capolino nella provincia di Padova a cavallo tra il 25 e il 26 marzo. Si segnalano anche un paio di incidenti senza feriti causati in parte anche dalle condizioni meteo avverse Raffiche di vento, pioggia insistente e temperature in picchiata. L'annunciato maltempo odierno, 26 marzo, ha creato disagi soprattutto nell'area termale e nella bassa padovana. Complessivamente, tuttavia, la situazione è sempre rimasta sotto controllo senza particolari criticità. Carabinieri, polizia locale, protezione civile e soprattutto vigili del fuoco sono in stato d'allerta pronti ad intervenire di fronte a possibili emergenze. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Raffiche di vento e pioggia, crolla un palo dell'Enel a Galzignano e un albero a Boara

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