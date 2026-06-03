A Terni, mercoledì 3 giugno, forti piogge hanno causato allagamenti e danni. Una ragazza è rimasta intrappolata in un sottopasso, mentre un fiume di fango ha invaso il raccordo stradale. La situazione ha provocato disagi alla viabilità e danni alle infrastrutture. Non sono stati segnalati feriti. La pioggia intensa ha interessato diverse zone della città, con interventi di soccorso e pulizia in corso.

Terni, 3 giugno 2026 – Pioggia e disagi a Terni: una bomba d’acqua ha investito la città nella mattina di mercoledì 3 giugno, con diversi millimetri di pioggia caduti. Gli allagamenti hanno creato problemi in diverse zone della città. Numerose le richieste arrivate al numero di emergenza. In particolare un ragazza è stata soccorsa dopo che la sua auto era rimasta in panne sotto il sottopassaggio ferroviario di via della Pernice completamente pieno d’acqua. Ci sono stati momenti di paura, ma la ragazza è uscita illesa. I problemi però hanno riguardato anche il raccordo Terni-Orte: qui infatti la pioggia ha portato sull’asfalto un vero e proprio fiume di fango che ha invaso tutto, rendendo la circolazione praticamente impossibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pioggia e danni su Terni: ragazza intrappolata nel sottopasso. Fiume di fango invade il raccordo

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