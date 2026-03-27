A Vasto un fiume di fango invade la SS16 ogni volta che piove scoppia la polemica FOTO e VIDEO

Nella mattinata di venerdì 27 marzo, la strada statale 16 a Vasto Marina è stata interessata da un'alluvione di fango che ha attraversato il tratto, coinvolgendo le aree circostanti. Ogni volta che piove, si verificano deflussi di materiale dal territorio comunale, che si riversano sulla carreggiata e nelle vicinanze di case e scuole. La situazione ha suscitato reazioni tra i residenti e le autorità locali.

Scende dalle strade comunali, attraversa i quartieri, passa davanti alle abitazioni, lambisce una scuola; i consiglieri di Fratelli d'Italia chiedono interventi per evitare disagi ai cittadini Un fiume di fango ha invaso, nella mattinata di venerdì 27 marzo, la Ss16, a Vasto Marina. Uno scenario che si ripete ogni volta che piove, con il fiume che scende dalle strade comunali, attraversa i quartieri, passa davanti alle abitazioni, lambisce una scuola. A denunciare l'accaduto sono i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Francesco Prospero, Vincenzo Suriani e Guido Giangiacomo"Chi vive Vasto Marina - dicono - conosce bene questo problema. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - A Vasto un fiume di fango invade la SS16 ogni volta che piove, scoppia la polemica [FOTO e VIDEO] Articoli correlati Leggi anche: La strada di Como da cui continuano a scendere detriti: “Ogni volta che piove siamo punto e a capo” Leggi anche: Da Santa Barbara all'Ellera, piove e l'acqua dei rubinetti diventa torbida: "Ogni volta la stessa storia" Aggiornamenti e notizie su A Vasto un fiume di fango invade la... Discussioni sull' argomento Sequestrati 850 chili di pesce senza tracciabilità: intervento della guardia costiera nel Chietino; Vasto, terapie sottocutanee per la sclerosi multipla e tempi ridotti al Centro neurologico; Un’indagine forense rivela impronte digitali di Neanderthal su un manufatto di 43.000 anni in Spagna; Crimson Desert su PC: come evitare instabilità e crash e quali settaggi usano i tester. Scegli nel vasto archivio di film e serie televisive in versione audiodescritta. Li trovi su #RaiEasyWeb per le #disabilitàvisive bit.ly/2X9p24z x.com Vasto - I 2009 Okoroji e Marrocco rappresenteranno la Bacigalupo Vasto Marina al “Torneo delle Regioni” scendendo in campo con l’Abruzzo under 17 | Video Tutti i risultati e le notizie sportive https://chiaroquotidiano.it/sport/ - facebook.com facebook