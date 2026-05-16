Il maltempo nel Lazio sta causando disagi su diverse arterie autostradali e sui binari ferroviari. Lungo l'autostrada A1 si registrano code e rallentamenti tra i tratti più critici, mentre sul Raccordo Anulare si segnalano traffico congestionato e rallentamenti. Contestualmente, alcuni treni sono stati fermati a causa della pioggia intensa, in particolare quelli sulla tratta per Formia. La situazione sta influendo sulla circolazione domenicale, con possibili ritardi e disagi per i pendolari.

? Punti chiave Quali tratti della A24 sono attualmente più critici per il traffico?. Come influirà il blocco del treno per Formia sulla domenica?. Dove si concentrano i rallentamenti tra la Prenestina e la Casilina?. Perché i limiti di velocità sono stati ridotti su tutta la rete?.? In Breve Limite massimo ridotto a 110 kmh su tutta la rete autostradale.. Rallentamenti A24 tra Portonaccio e Tangenziale Est e Raccordo Prenestina-Casiliana.. Treno per Formia Peschiera posticipato alle ore 7 di domenica 17 maggio.. Astral infomobilità monitora i flussi tra Roma e le province limitrofe.. Rallentamenti sul Raccordo Anulare tra le uscite Prenestina e Casilina e pioggia battente sulla A1 tra Chiusi e Valmontone hanno condizionato la viabilità nel tardo pomeriggio di questo sabato 16 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo nel Lazio: caos su A1 e Raccordo, treni fermi per la pioggia

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