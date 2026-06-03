L’orchestra Masci di Francavilla ha vinto due concorsi internazionali, aggiudicandosi premi di rilievo. I giovani solisti coinvolti sono stati riconosciuti con premi in competizioni di livello mondiale. Gli studenti sono riusciti a conquistare i palcoscenici di Pescara, superando numerosi concorrenti. La vittoria è stata annunciata durante le cerimonie di premiazione, con giudici provenienti da diversi paesi. La partecipazione ha coinvolto giovani musicisti provenienti da varie nazioni.

Chi sono i giovani solisti che hanno vinto i premi internazionali?. Come hanno fatto gli studenti a dominare i palcoscenici di Pescara?. Quali docenti hanno guidato la preparazione tecnica degli studenti vincitori?. Perché questo traguardo musicale cambierà il futuro dell'istituto scolastico?.? In Breve Steven Rocco D’Urbano vince premi a Pescara e al concorso internazionale di Penne. Pianisti Lorenzo Mattia Di Giulio e Alice Di Francesco guidati da Giuseppe Borruso. Flautisti Gabriel Sebastianello Pansini e Steven Rocco D’Urbano formati da Felicioni e Cama. Docenti Margherita La Rovere e Antonio Lusi curano rispettivamente violino e chitarra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica, trionfo di Francavilla: l’orchestra Masci vince i concorsi

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