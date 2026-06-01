L’eccellenza dei musicisti del Regina Margherita | concerto di fine anno dell’orchestra Mui archi senza direttore
Un controllo tecnico ed espressivo che va ben oltre i confini di una compagine scolastica, toccando vertici da orchestra di professionisti. Dopo aver incantato le massime autorità scolastiche e istituzionali della regione in occasione del recente "Primo Memorial Sara Campanella", i giovani. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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