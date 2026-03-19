Ha 14 anni e segna così | gol da record di Braiden Kalonji nella US Open Cup

Braiden Kalonji, un ragazzo di 14 anni, ha segnato un gol da record durante la US Open Cup, la competizione di calcio più importante negli Stati Uniti. Il suo tiro ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, dimostrando il talento precoce di questo giovane atleta. La partita si è conclusa con questa rete che ha fatto parlare di sé, suscitando grande interesse nel mondo del calcio.

Gol sensazionale di Braiden Kalonji nella US Open Cup, la Coppa nazionale degli Stati Uniti. Oltre alla prodezza in sé, ciò che colpisce è l'età del marcatore, che l'ha reso il più giovane di sempre a segnare nella competizione americana: Kalonji infatti ha appena 14 anni, essendo nato il 9 aprile 2011. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ha 14 anni e segna così: gol da record di Braiden Kalonji nella US Open Cup Articoli correlati Gol pazzesco in Olanda, segna così da metà campo sul calcio d'inizioNella sfida di coppa tra Feyenoord U21 e VVV-Venlo U21, il 19enne Resley Kessels firma uno dei gol più incredibili della stagione giovanile olandese. Parma Inter, Thuram segna un gol storico: battuto il record di Lautaro MartinezMercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto: ecco le cifre e tutti i dettagli Mercato Inter, Accomando...