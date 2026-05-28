Caldo da record in Umbria | 35,7°C a Perugia mai così a fine maggio da 50 anni

Da perugiatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mercoledì 27 maggio 2026, a Perugia si sono registrati 35,7°C, una temperatura mai raggiunta a fine maggio negli ultimi cinquant’anni. La giornata ha segnato un record storico per il capoluogo regionale, superando i valori tipici di questa stagione. La primavera si è conclusa con un’ondata di caldo eccezionale, anticipando l’arrivo dell’estate e lasciando spazio a condizioni meteorologiche estreme rispetto alle medie degli ultimi decenni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una primavera che sembrava già voler lasciare il posto all’estate. La giornata di mercoledì 27 maggio 2026 è entrata negli annali meteorologici dell’Umbria come la più calda degli ultimi cinquant’anni, almeno per quanto riguarda il capoluogo di regione e, probabilmente, numerose altre località. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Serie A, mai così pochi gol da vent’anni: a maggio si rischia il record negativo (e i portieri ringraziano)Quest'anno, in Serie A, il numero di gol segnati è il più basso degli ultimi vent’anni.

L’Olimpia esagera: 125 punti segnati (mai così bene da 35 anni), Napoli sbranataNella partita tra Olimpia Milano e Napoli, giocata al Forum, la squadra di casa ha raggiunto i 125 punti, un risultato che non si vedeva da 35 anni.

Temi più discussi: Meteo, arriva un anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi: le previsioni; Caldo record a maggio: la mappa dell'Europa vista dal satellite; Il grande caldo spezza l’Europa, morti in Francia. E ora l’Italia si prepara al super anticiclone; Caldo record in Europa: punte fino a 36°, clima bollente al Nord e ancora primaverile al Sud - FoggiaToday.

caldo da caldo da record inCaldo da bollino rosso in tutto il Piemonte. Record storico a TorinoMercoledì 27 e giovedì 28 allerta massima in tutte le province. Le prime conseguenze: blackout diffusi e centri pubblici di climatizzazione aperti in anticipo ... rainews.it

caldo da caldo da record inCaldo da record in Ticino, quasi dieci gradi sopra la norma stagionaleTicino da record: 33°C a Biasca, quasi 10 gradi sopra la norma. Alta pressione e cieli sereni portano caldo eccezionale. Scopri previsioni e link con il clima. rsi.ch

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web