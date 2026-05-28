Caldo da record in Umbria | 35,7°C a Perugia mai così a fine maggio da 50 anni
Mercoledì 27 maggio 2026, a Perugia si sono registrati 35,7°C, una temperatura mai raggiunta a fine maggio negli ultimi cinquant’anni. La giornata ha segnato un record storico per il capoluogo regionale, superando i valori tipici di questa stagione. La primavera si è conclusa con un’ondata di caldo eccezionale, anticipando l’arrivo dell’estate e lasciando spazio a condizioni meteorologiche estreme rispetto alle medie degli ultimi decenni.
Una primavera che sembrava già voler lasciare il posto all’estate. La giornata di mercoledì 27 maggio 2026 è entrata negli annali meteorologici dell’Umbria come la più calda degli ultimi cinquant’anni, almeno per quanto riguarda il capoluogo di regione e, probabilmente, numerose altre località. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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