Pio Esposito ha commentato la vittoria dell’Italia contro il Lussemburgo, sottolineando che, sebbene siano giovani, sono in grado di dimostrare il loro valore partita dopo partita. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla volontà di continuare a migliorare e di affrontare le prossime sfide con fiducia. Non ha fornito dettagli sulle strategie o sui piani futuri, limitandosi a esprimere ottimismo per il percorso della squadra.

di Alberto Petrosilli L’attaccante dell’Inter Pio Esposito commenta il successo dell’Italia contro il Lussemburgo e guarda al futuro con fiducia: le dichiarazioni. Protagonista assoluto della vittoria dell’ Italia contro il Lussemburgo, grazie al gol che ha deciso l’incontro, Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della gara, esprimendo tutta la sua soddisfazione per il contributo dato alla squadra. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’attaccante dell’ Inter ha sottolineato l’importanza dell’atteggiamento mostrato dagli Azzurri nonostante si trattasse di un’amichevole: PAROLE – « Sono contento di aver aiutato la squadra a portare a casa il risultato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito: «Siamo giovani, ma validi. Dobbiamo dimostrarlo partita dopo partita»

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