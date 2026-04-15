Inter-Cagliari? No Pio contro Sebastiano la partita del cuore dei fratelli Esposito

Nella partita tra Inter e Cagliari, il protagonista è stato Pio Esposito, che ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio davanti al fratello Sebastiano, attaccante del Cagliari. L'evento si è svolto in Sardegna, dove il fratellino minore ha realizzato il primo centro tra i professionisti, con il fratello maggiore che ha assistito alla marcatura. La sfida tra i due fratelli ha attirato l'attenzione degli appassionati di calcio.

Non sarà la prima volta, ma di sicuro le emozioni saranno le stesse. Chissà quali immagini verranno proiettate dalle menti dei fratelli Esposito: i primi calci a Castellammare, la scuola calcio a Brescia, il trasferimento a Milano. Oppure ricordi più recenti, magari. Come il primo gol in assoluto di Pio con l'Inter in Serie A, arrivato curiosamente proprio all'Unipol Domus di Cagliari sotto gli occhi del fratello maggiore Sebastiano. Non era nemmeno partito titolare, Francesco Pio, in quella sfida "fratricida" di settembre inoltrato. Eppure il suo marchio l'aveva messo eccome, su assist del solito Dimarco, di fatto decretando la vittoria sarda dell'Inter e facendo esplodere di gioia Chivu in panchina.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter-Cagliari? No, Pio contro Sebastiano, la partita del cuore dei fratelli Esposito Notizie correlate Leggi anche: Due fratelli nello stadio dei sogni. Pio aspetta Sebastiano a San Siro. Gli Esposito, bomber predestinati e grandi rivali per novanta minuti Milan-Inter, Vieri: “La settimana del derby si esce poco. Pio Esposito può decidere la partita”I riflettori di San Siro sono pronti ad accendersi sul 246° derby di Milano della storia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Biglietti Inter-Cagliari: apre la rivendita per gli abbonati Full; Inter, senza Lautaro giocano Pio e Thuram con il Como; All'Inter mancano dieci punti con un calendario favorevole: lo scudetto è proprio a un passo; Inter-Cagliari, Chivu vuole avvicinarsi allo Scudetto. I pronostici di Netwin. Inter-Cagliari, derby di famiglia per gli EspositoA San Siro si sfideranno due fratelli, Pio e Sebastiano, in un match che promette emozioni in più per la loro rivalità familiare. calciocasteddu.it Due fratelli nello stadio dei sogni. Pio aspetta Sebastiano a San Siro. Gli Esposito, bomber predestinati e grandi rivali per novanta minutiVenerdì l’anticipo Inter-Cagliari, con il suggestivo duello a distanza in famiglia nella cornice più bella. La scorsa estate erano entrambi nerazzurri al Mondiale per Club, ora sperano di rivedersi in ... sport.quotidiano.net Chivu dovrà fare a meno di tre calciatori per Inter-Cagliari. Oltre a capitan Lautaro Martinez, che ne avrà ancora per un paio di settimane, non ci sarà Sucic, fermato per un turno dal giudice sportivo. Ancora assente anche Yann Bisseck: quella di dopodomani facebook Inter, Lautaro e Bisseck ancora a parte: le news verso il Cagliari #SkySport #SkySerieA x.com