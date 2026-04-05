Bosnia Italia spuntano due retroscena sul naufragio azzurro | Pio Esposito non era il primo rigorista ma…

Dopo la sconfitta della nazionale italiana contro la Bosnia, sono emersi due dettagli inaspettati riguardo alla partita. In particolare, si è scoperto che Pio Esposito non era stato designato come primo rigorista prima dell'inizio del match. Questa rivelazione ha attirato l'attenzione degli osservatori, che hanno analizzato le scelte fatte dal tecnico e il ruolo del giocatore durante la partita.

Inter News 24 Bosnia Italia, sputano due retroscena dopo il naufragio degli Azzurri: Pio Esposito non era stato scelto come primo rigorista.. Il naufragio azzurro porta alle conseguenze più drastiche: Rino Gattuso ha rassegnato le sue dimissioni, decidendo di rinunciare agli ultimi stipendi in un gesto di grande dignità professionale. Come riportato dal Corriere della Sera, il tecnico calabrese « sente di aver dato tutto quello che poteva, forse anche di più. E si sfoga con chi gli sta vicino in queste ore, in cui la presenza costante della moglie Monica e dei due figli è fondamentale. E le telefonate degli amici e di chi gli esprime solidarietà e rispetto, umano e professionale, sono un conforto ». 🔗 Leggi su Internews24.com

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Pio Esposito e la scelta di Gattuso di mandare un 20enne come primo rigorista: fatale ma necessariaFrancesco Pio Esposito primo rigorista di Bosnia-Italia ha fatto e sta facendo discutere.

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Temi più discussi: I rigori condannano gli Azzurri, è la Bosnia a volare al Mondiale. Gattuso: Così fa male, ma sono orgoglioso dei ragazzi; La prima Bosnia-Italia; La Bosnia batte l’Italia ai rigori, azzurri ancora fuori dai Mondiali; Gli azzurri e l'esultanza: ecco perché preferiscono affrontare la Bosnia rispetto al Galles.

Bosnia-Italia 5-2, Pio Esposito e Cristante sbagliano dal dischetto: azzurri fuori dal MondialeRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it

Bosnia-Italia 5-2 dcr: video, gol e highlightsUn'altra delusione per gli Azzurri che mancano ancora l'accesso al Mondiale, perdendo ai rigori contro la Bosnia dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Partita sbloccata dal destro di Kean, poi il rosso ... sport.sky.it

Bosnia - Italia, il retroscena a pochi giorni dall'eliminazione ai Mondiali Qual è stata la reazione di Gennaro Gattuso alla richiesta del premio in soldi dei giocatori dell'Italia: https://fanpa.ge/3kWXK facebook

Nei supplementari di Bosnia-Italia, Bajraktarevic ha tentato una rabona ambiziosa (e sbagliata). È la giocata della settimana raccontata da Daniele Manusia. x.com