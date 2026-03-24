Inter News 24 Pio Esposito potrebbe essere la mossa a sorpresa di Gattuso in vista della sfida di giovedì contro l’Irlanda del Nord. Le ultime. L’ascesa di Francesco Pio Esposito non conosce soste e, dopo essersi preso l’attacco dell’ Inter di Cristian Chivu, ora punta a scardinare anche le gerarchie della Nazionale. Il giovane centravanti, reduce da prestazioni convincenti che hanno contribuito a mantenere i nerazzurri a quota 69 punti, è diventato il “detonatore” tattico su cui Gennaro Gattuso vuole scommettere per i playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Pio Esposito, l’uomo del destino: Gattuso stregato dai progressi del gioiello dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito uomo del destino Azzurro? Gattuso stregato dall’attaccante dell’Inter, clamorosa tentazione all’orizzonte

Articoli correlati

Leggi anche: Inter, ascolta Klinsmann: “Si può vivere notte magica: Pio Esposito l’uomo del destino”

Pio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo!Pio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la...

Approfondimenti e contenuti su Pio Esposito

Temi più discussi: Di Natale racconta Pio Esposito: Ha talento e fame, mi ricorda Van Basten. Sarà il re dei 9 napoletani; Serie A, Fiorentina-Inter 1-1: Ndour risponde a Esposito, altro pari per i nerazzurri; Pio Esposito 7.5, Sucic 5: le pagelle dei giocatori dell'Inter contro l'Atalanta; Wonderkid: il meglio di Pio Esposito Streaming | DAZN IT.

GdS - Esposito insegue due record e incalza Kean-Retegui: dal 1' contro l'Irlanda del Nord?Nonostante il periodo complicato dell'Inter, c'è un uomo copertina che sta salendo nelle gerarchie di settimana in settimana. Si tratta di Pio Esposito, oggi sulla prima ... fcinternews.it

Italia d'assalto, Pio Esposito è al top: Gattuso ha l'arma in piùKean-Retegui sono i titolari, ma l’interista è al top e il ct è deciso a lanciarlo contro l’Irlanda del Nord ... msn.com

"Pio Esposito Per i movimenti che fa, e lo dico con grande rispetto, un po’ mi ricorda Van Basten" Antonio Di Natale facebook

Totò #DiNatale a GdS: “Per i movimenti che fa Pio #Esposito un po' mi ricorda #VanBasten. È un bravissimo ragazzo con la testa sulle spalle. La sua dote migliore è la qualità nel proteggere il pallone, nel tiro, nel colpo di testa e l'occupazione degli spazi in ar x.com