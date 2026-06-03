Simone Pinna, ex calciatore del Cagliari cresciuto nel settore giovanile, commenta le differenze tra il calcio italiano e quello straniero. Secondo Pinna, i bambini in Italia tendono a giocare in modo schematico, mentre all’estero si concentra più sul fare gol. Inoltre, l’ex calciatore afferma che l’arrivo di un allenatore specifico è stata una fortuna per lui. Le sue osservazioni riguardano principalmente le dinamiche di formazione e lo stile di gioco delle giovanili.

L’ex calciatore del Cagliari, cresciuto nel settore giovanile del club sardo, Simone Pinna, analizza i problemi del movimento calcistico italiano. Intervistato in esclusiva da CagliariNews24, l’ex giocatore del Cagliari, reduce dalla grande cavalcata in Serie D con la maglia del Monastir, Simone Pinna, ha parlato dei suoi ricordi legati al club sardo per poi soffermarsi sui problemi che portano alla poca produzione dei giovani talenti in Italia. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano IL RICORDO DELL’ESORDIO COL CAGLIARI – «Quel giorno ho fatto il mio esordio in Coppa Italia, poi il 25 agosto ho fatto anche l’esordio in Serie A. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pinna a CagliariNews24: «I bambini fanno giocate schematiche, all’estero invece giocano a chi fa più gol! Avere Canzi è stata una fortuna per me»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Barcellona è una squadra infantile: giocano a chi segna di più, la difesa non contaIl Barcellona viene descritto come una squadra che privilegia l’attacco, senza prestare attenzione alla fase difensiva.

“Prima di diventare una comica famosa ero in una holding finanziaria. Mi spaventa quanto lavora chi fa quel mestiere. Il dimagrimento? Mi hanno giudicata, ho spiegato di avere una cardiopatia”: Katia Follesa raccontaKatia Follesa, nota comica, ha rivelato al Corriere della Sera di aver lavorato in passato in una holding finanziaria prima di intraprendere la...