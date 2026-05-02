Katia Follesa, nota comica, ha rivelato al Corriere della Sera di aver lavorato in passato in una holding finanziaria prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Ha parlato anche delle pressioni legate alla sua attività, sottolineando quanto possa essere impegnativo il lavoro di chi si dedica a quel mestiere. In passato, ha spiegato di aver subito giudizi sul suo aspetto legati a una cardiopatia, motivo per cui ha affrontato anche questioni legate alla perdita di peso.

Katia Follesa ha compiuto 50 anni a gennaio e questa bella età la descrive così al Corriere della Ser a: “Sono arrivata a questo compleanno con una consapevolezza diversa. Trovo che i 50 anni siano una età stupenda: hai fatto tante cose, hai messo alcune bandierine sulla tua carriera, hai o non hai figli, ma non c’è più l’aspettativa e si attenua la sensazione del working in progress. Anche per questo, tutto quello che avviene, avviene con leggerezza. Sono in una fase di gioia e serenità, in cui sperimento proprio quanto sia bello rallentare .. È come se fossi in orbita, sto bene”. Una lunga chiacchierata che passa dal lavoro (“ho messo un bel freno a mano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Prima di diventare una comica famosa ero in una holding finanziaria. Mi spaventa quanto lavora chi fa quel mestiere. Il dimagrimento? Mi hanno giudicata, ho spiegato di avere una cardiopatia”: Katia Follesa racconta

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