Il Barcellona è una squadra infantile | giocano a chi segna di più la difesa non conta

Il Barcellona viene descritto come una squadra che privilegia l’attacco, senza prestare attenzione alla fase difensiva. Secondo alcune opinioni, la formazione si concentra sul segnare più gol possibile, senza considerare le strategie di difesa. La partita, in questa visione, prosegue finché l’arbitro non fischia la fine, senza pause o interventi che possano modificare il ritmo di gioco. La descrizione utilizza un’immagine figurata per illustrare questa percezione.

Il Barcellona “è una squadra infantile: vince chi segna più gol e la partita non si ferma finché l’arbitro non fischia la fine, momento in cui il bambino non ha più tempo per andare a comprare il pane che la madre gli aveva chiesto in cambio della possibilità di giocare a pallone in Plaza Mayor”. E’ una definizione perfetta quella di Ramon Besa sul Paìs. Perché c’è una cosa che il Barcellona sa fare meglio di chiunque altro: perdere in modo bellissimo. È una competenza rara, affinata in anni di eliminazioni memorabili – ricordiamo Roma, Anfield, Lisbona – ciascuna con la sua dose di tragedia greca. Contro l’Atlético ha aggiunto un nuovo capitolo alla collezione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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