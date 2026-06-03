Pinguini Tattici Nucleari si allunga il tour negli stadi del 2027 | raddoppiano Milano e Torino annunciata Napoli

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato un ampliamento del tour negli stadi del 2027. Le date previste includono un doppio concerto a Milano e Torino, con nuove date già confermate. Inoltre, è stata aggiunta una data a Napoli, prevista per il 27 giugno presso lo stadio Maradona. La scelta di aumentare le date nei due grandi centri italiani e la prima a Napoli indica un incremento della domanda per il tour.

I CONCERTI. I Pinguini Tattici Nucleari annunciano nuove date per il Tour Stadi 2027: raddoppiano Torino e Milano e si aggiunge Napoli il 27 giugno allo stadio Maradona. I biglietti sono disponibili da mercoledì 3 giugno. A un anno dall’inizio del loro nuovo tour negli stadi, i Pinguini Tattici Nucleari aggiungono nuovi appuntamenti a quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più importanti dell’estate 2027. La band bergamasca ha annunciato il raddoppio delle date di Torino e Milano e una nuova tappa a Napoli, arricchendo così il calendario del Tour Stadi 2027, prodotto e organizzato da Magellano Concerti. 13 giugno 2027 –... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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PINGUINI TATTICI NUCLEARI al Concerto del 1 Maggio 2026

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PINGUINI TATTICI NUCLEARI: si aggiungono nuove date al tour negli Stadi 2027 x.com

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