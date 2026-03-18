Pinguini Tattici Nucleari 4 giugno 2027 a Bibione

Il 4 giugno 2027 i Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno a Bibione. Nelle scorse ore è circolato un video spoiler sui social in cui la band ha giocato ironicamente con alcune immagini. La registrazione mostra i musicisti durante le prove prima del concerto, suscitando curiosità tra i fan. La data e il luogo dell’evento sono stati confermati ufficialmente sui canali della band.

Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore in cui la band ha giocato ironicamente sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live – i Pinguini Tattici Nucleari annunciano oggi il TOUR STADI 2027, con cui la band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta. Questo nuovo progetto live della band partirà il prossimo 4 giugno 2027 dallo Stadio Comunale di Bibione (VE). I biglietti per il concerto, organizzato da Azalea Sound srl, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e Bibione, sono in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info, i prezzi e i punti vendita su www. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Pinguini Tattici Nucleari 4 giugno 2027 a Bibione Articoli correlati Leggi anche: I Pinguini Tattici Nucleari tornano a Bologna: concerto l'8 giugno 2027 I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi: primo concerto a BibioneLa band più ascoltata in Italia ha annunciato le date che nell'estate del 2027 la vedrà girare in giro per l'Italia. Altri aggiornamenti su Pinguini Tattici Nucleari Temi più discussi: Pinguini Tattici Nucleari, annunciato il tour negli stadi nel 2027; I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi nel 2027; I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi: primo concerto a Bibione; Pinguini Tattici Nucleari in tour negli stadi nel 2027, date e prezzi dei biglietti. Pinguini Tattici Nucleari, un nuovo tour negli stadi nel 2027: date, biglietti e scalettaScopri tutti i dettagli sul nuovo tour negli stadi 2027 dei Pinguini Tattici Nucleari: date ufficiali, prezzi dei biglietti e scaletta dei concerti. tag24.it I Pinguini Tattici Nucleari annunciano un nuovo tour negli stadi. Date, città e biglietti: tutto quello che c’è da sapereDopo il video ironisco sui social, i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato oggi un il tour che li porterà nei principali stadi italiani ... dire.it Pinguini Tattici Nucleari negli stadi 2027 Se stai già pensando di andarci… sei in buona compagnia Scarica Ticketoo #pinguinitatticinucleari #tour #ticketoo - facebook.com facebook Pinguini Tattici Nucleari: un nuovo tour negli stadi nel 2027 rockol.it/news-757600/pi… x.com