Alfa, cantautore originario di Genova, ha recentemente ricevuto a Milano un riconoscimento pubblico da Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari. L’evento ha attirato l’attenzione di fan e media, mentre l’artista continua a costruire la sua carriera nel panorama musicale italiano. La sua crescita professionale si accompagna a numerosi attestati di stima da parte di colleghi e amici del settore.

Continua la favola di Alfa, uno dei cantautori più interessanti della scuola genovese. Gli attestati di stima e affetto per l’artista sono evidenti da parte di colleghi e amici. Ed è quello che è accaduto il 20 aprile all’Unipol Forum di Milano, il suo quarto completamente sold out, quando sul palco è apparso Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, protagonista di una performance molto coinvolgente di Pastello Bianco. “Una canzone che avrei voluto scrivere io”, ha dichiarato Alfa. Poi è stata la volta di Enrico Nigiotti su “En e Xanax” di Samuele Bersani, il brano con cui hanno duettato al Festival di Sanremo 2026. Dopo l’appuntamento milanese prenderà il via un lungo tour estivo che porterà Alfa a girare tutta l’Italia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alfa riceve a Milano la “benedizione” da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Continua la scalata del cantautore genovese – IL VIDEO

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