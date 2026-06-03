L’Ocse ha rivisto al rialzo le stime sul prodotto interno lordo dell’Italia, prevedendo una crescita più forte rispetto alle previsioni precedenti. Secondo le nuove stime, nel 2026 l’inflazione dovrebbe attestarsi al 3 per cento.

Dall’ Economic Outlook dell’Ocse luci e ombre per l’Italia. L’Ocse stima infatti che la crescita del Prodotto interno lordo dell’Italia si attesterà allo 0,5% nel 2026, “poiché il rinnovato shock dei prezzi dell’energia peserà sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, vanificando lo slancio derivante dall’aumento dell’erogazione dei fondi del Pnrr”. L’Ocse rivede dunque al rialzo le stime contenute nelle Prospettive economiche intermedie, pubblicate il 26 marzo, che prospettavano una crescita dello 0,4% per il 2026. L’impennata dei prezzi dell’energia” farà aumentare l’inflazione, annullando i recenti guadagni in termini di salari reali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lapresse.it - Pil, stime Italia ritoccate al rialzo dall’Ocse. Inflazione al 3% nel 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ocse taglia le stime sul Pil dell’Italia, sale inflazioneL'Ocse ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell'Italia nel suo rapporto pubblicato a Parigi.

L’Ocse taglia le stime sul Pil dell’Italia, sale l’inflazione: «Se la guerra si protrae rischi per la crescita mondiale»L’Ocse ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del Pil dell’Italia, mentre l’inflazione continua ad aumentare.

UE taglia stime PIL Italia e alza outlook deficit. Batosta per Meloni, debito batte la Grecia, nel 2027 più alto in EuropaLe previsioni primaverili sull'economia dell'area euro appena diffuse dalla Commissione europea. Scure sulle stime sul PIL dell'Italia. money.it

Italia, Prometeia alza stima PIL 2026 a +0,5%. Spazio di manovra fiscale resta limitato(Teleborsa) - Prometeia ha rivisto al rialzo la crescita del PIL italiano per il 2026 allo 0,5% (dallo 0,4% previsto ad aprile), a seguito di un risultato del primo trimestre superiore alle attese, pa ... finanza.repubblica.it