L’Ocse taglia le stime sul Pil dell’Italia sale l’inflazione | Se la guerra si protrae rischi per la crescita mondiale

L’Ocse ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del Pil dell’Italia, mentre l’inflazione continua ad aumentare. Secondo l’organizzazione, se il conflitto internazionale si protrae, potrebbero esserci rischi per la crescita economica globale. La revisione delle stime si aggiunge a una serie di dati che segnalano un rallentamento dell’economia del paese.

L’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, taglia le stime di crescita dell’Italia. Secondo le “Prospettive economiche intermedie”, il Pil italiano crescerà dello 0,4% nel 2026, segnando un calo di 0,2 punti percentuali rispetto all’ Economic Outlook pubblicato lo scorso dicembre. Per il 2027, la crescita attesa si attesta allo 0,6%, anche in questo caso rivista al ribasso di 0,1 punti. E l’ inflazione dovrebbe crescere dall’1,6% stimato per il 2025 al 2,4% nel 2026, con un incremento di 0,7 punti rispetto alle stime precedenti. «Per l’Italia la crescita è debole e anche i consumi sono in calo. Pensiamo che il Pnrr continuerà a sostenere la crescita, allo 0,4% quest’anno, e anche nel prossimo anno. 🔗 Leggi su Open.online

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