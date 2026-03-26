Ocse taglia le stime sul Pil dell’Italia sale inflazione

L'Ocse ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell'Italia nel suo rapporto pubblicato a Parigi. Secondo le stime aggiornate, il Pil italiano dovrebbe aumentare dello 0,4% nel 2026, con una diminuzione di 0,2 punti rispetto alle previsioni precedenti. Nel frattempo, l'inflazione nel paese è in aumento.

L’Ocse taglia le stime di crescita dell’Italia: secondo le Prospettive economiche intermedie presentate oggi a Parigi, la crescita dell’Italia sarà dello 0,4% nel 2026, 0,2 punti in meno rispetto al precedente Economic Outlook di dicembre. Per il 2027, l’organismo internazionale prevede una crescita italiana allo 0,6%, equivalente ad un taglio di 0,1 punti rispetto alle stime di dicembre. L’inflazione dell’Italia dovrebbe crescere dall’1,6% del 2025 al 2,4% del 2026. Secondo l’Ocse l’inflazione del nostro Paese sarà di 0,7 punti superiore rispetto a quanto indicato nelle precedenti stime. «Se persiste, il conflitto in Medio Oriente peserà sulla crescita mondiale e farà aumentare l’inflazione», si legge ancora nelle Prospettive economiche intermedie dell’Ocse. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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