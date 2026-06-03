L’Ocse ha aggiornato le previsioni di crescita per l’Italia nel 2026, stimando un aumento del 0,5% del Pil rispetto allo 0,4% indicato a marzo. La revisione al rialzo si basa su dati economici più recenti e proiezioni aggiornate. La stima riflette un leggero miglioramento delle prospettive di crescita del paese, secondo le analisi dell’organizzazione internazionale.

L’Ocse ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell’Italia per il 2026, prevedendo un aumento del Pil dello 0,5% rispetto allo 0,4 indicato a marzo. Secondo l’organizzazione, il nuovo shock dei prezzi dell’energia continuerà però a pesare su consumi, investimenti ed esportazioni. L ’aumento dei costi energetici dovrebbe inoltre alimentare l’inflazione, riducendo i benefici ottenuti recentemente sul fronte dei salari reali. Il sostegno derivante dall’erogazione dei fondi del Pnrr contribuirà a sostenere l’economia, ma non sarà sufficiente a compensare completamente questi effetti negativi. Per il 2027 l’Ocse prevede una crescita dello 0,6%, favorita dal calo dei prezzi dell’energia e da una minore incertezza economica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Pil, Ocse ritocca al rialzo stime Italia 2026 al +0,5%

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