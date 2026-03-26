Cade un cavo elettrico sui binari | traffico ferroviario in tilt

Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo, un cavo elettrico è caduto sui binari in seguito alle forti raffiche di vento che hanno interessato Monza e la Brianza. L’incidente ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria, con ripercussioni sui collegamenti tra le stazioni della zona. La linea è rimasta inattiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla rimozione del cavo caduto.

Circolazione ferroviaria in tilt. Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo a causa del forte vento che si è abbattuto per tutta la giornata su Monza e sulla Brianza un cavo elettrico è caduto sulla sede ferroviaria. L’incidente è avvenuto nella stazione di Triuggio Ponte Albiate. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’incidente ha causato l’interruzione del traffico ferroviario tra le stazioni di Besana Brianza e Villasanta. Sempre nel pomeriggio di oggi una persona è stata travolta e uccisa alla stazione di Sesto San Giovanni. La tragedia ha causato forti rallentamenti. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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