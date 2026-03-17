Milano Rogoredo traffico ferroviario in tilt | morto un uomo investito da un treno

A Milano Rogoredo, oggi si è verificato un incidente ferroviario che ha causato la morte di un uomo investito da un treno sul binario 4. Il traffico ferroviario nella zona è stato immediatamente sospeso, generando disagi per i pendolari e le persone in transito. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Milano, 17 marzo 2026 – Tragedia sui binari e traffico ferroviario bloccato alla stazione di Milano Rogoredo al binario 4. Un uomo di circa 35 anni, non ancora identificata, è stata investito intorno alle 17.30, da un convoglio alta velocità in transito ed è morto sul colpo. Tragedia in piazza Ovidio: 75enne travolto e ucciso da un tir L’intervento e i binari interdetti. Sul posto vigili del fuoco del Distaccamento di piazzale Cuoco che stanno lavorando per rimuovere il cadavere. Al lavoro anche 118 e polizia di Stato per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Al moment o non si esclude nessuna ipotes i ma è possibile che si tratti di un gesto volontario quanto disperato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano Rogoredo, traffico ferroviario in tilt: morto un uomo investito da un treno Articoli correlati Milano Rogoredo, traffico ferroviario in tilt: morta persona investita da un trenoMilano, 17 marzo 2026 – Tragedia sui binari e traffico ferroviario bloccato alla stazione di Milano Rogoredo al binario 4. Traffico ferroviario in tilt alla stazione di Milano Rogoredo: morta una persona investita dal trenoUna persona non ancora identificata è stata investita da un convoglio alta velocità in transito ed è morta sul colpo al binario 4 della stazione di... Tutto quello che riguarda Milano Rogoredo Argomenti discussi: Omicidio Mansouri a Milano, nuova pista sul movente: controllo della piazza di spaccio di Rogoredo. Milano Rogoredo, traffico ferroviario in tilt: morta persona investita da un trenoAl momento sono bloccati i binari 4 e 6. Inevitabili ritardi e disagi mentre si cerca di ricostruire la dinamica della disgrazia ... ilgiorno.it Traffico ferroviario in tilt alla stazione di Milano Rogoredo: morta una persona investita dal trenoUna persona non ancora identificata è stata investita da un convoglio alta velocità in transito ed è morta sul colpo al binario 4 della stazione di ... fanpage.it